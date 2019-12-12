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Гаттузо мог возглавить клуб из Москвы. Всего специалист отклонил 18 предложений

Гаттузо мог возглавить клуб из Москвы. Всего специалист отклонил 18 предложений
Футбол / РПЛ 0

Итальянский специалист Дженнаро Гаттузо отклонил 18 предложений, прежде чем согласился возглавить «Наполи», сообщает La Repubblica.

По информации издания, Гаттузо мог получить работу в «Валенсии», «Дженоа», а также в клубах из Москвы, Китая и Греции.

Напомним, в «Наполи» 41-летний специалист сменил Карло Анчелотти. О назначении было объявлено 11 декабря. Ранее Дженнаро возглавлял «Милан», «Пизу», ОФИ, «Палермо» и «Сьон».

«Наполи» занимает седьмое место в турнирной таблице итальянской Серии А. В 15 матчах команда из Неаполя набрала 21 очко (5 побед, 6 ничьих, 4 поражения).

В 16-м туре чемпионата Италии «Наполи» сыграет с «Пармой». Встреча состоится в Неаполе на стадионе «Сан-Паоло» 14 декабря, начало — в 20:00 мск.

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