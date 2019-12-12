Гаттузо мог возглавить клуб из Москвы. Всего специалист отклонил 18 предложений

Итальянский специалист Дженнаро Гаттузо отклонил 18 предложений, прежде чем согласился возглавить «Наполи», сообщает La Repubblica.

По информации издания, Гаттузо мог получить работу в «Валенсии», «Дженоа», а также в клубах из Москвы, Китая и Греции.

Напомним, в «Наполи» 41-летний специалист сменил Карло Анчелотти. О назначении было объявлено 11 декабря. Ранее Дженнаро возглавлял «Милан», «Пизу», ОФИ, «Палермо» и «Сьон».

«Наполи» занимает седьмое место в турнирной таблице итальянской Серии А. В 15 матчах команда из Неаполя набрала 21 очко (5 побед, 6 ничьих, 4 поражения).

В 16-м туре чемпионата Италии «Наполи» сыграет с «Пармой». Встреча состоится в Неаполе на стадионе «Сан-Паоло» 14 декабря, начало — в 20:00 мск.