Ловчев обвинил руководство «Спартака» и Тедеско в неуважении к ветеранам клуба

Бывший игрок московского «Спартака» Евгений Ловчев высказался о чествовании ветеранов красно-белых перед домашним матчем 19-го тура Российской Премьер-Лиги с «Ростовом» (1:4) и поделился мнением об акции протеста болельщиков против действий правоохранительных органов.

«Алло, Федун, Цорн, Михайлов, Тедеско! Долго думал, надо ли писать об этом… Не хочу, чтобы это каким-то боком затронуло Серёжу Шавло, который обзванивал и собирал спартаковских ветеранов. Как вы знаете, перед матчем «Спартака» с «Ростовом» круг почёта по стадиону сделали те, кто становился чемпионом в составе «Спартака» в 1969, 1979 и 1989 годах.

И всё-таки должен сказать: ни один руководитель «Спартака» не подошёл к ветеранам, которые приносили славу клубу. Буду нечестен перед собой и перед ребятами, если на затрону эту тему.

10 ноября исполнилось 50 лет чемпионству «Спартака» 1969 года. Я, мальчишка, игравший первый год, получил свою золотую медаль. Единственную чемпионскую, как потом выяснилось. Звонил Никите Павловичу Симоняну — поздравлял и благодарил.

В этот раз задался вопросом, почему не было игроков, которые стали чемпионами в 1999-м, например Андрея Тихонова. Шавло мне объяснил, что звали только тех, кто выигрывал чемпионат СССР.

Все мы благодарны Серёже, что он это организовал. Мы прошли вокруг трибун, нас приветствовали зрители. Но не понимаю, почему не позвали Никиту Павловича Симоняна. Говорил с ним, он сказал, что не звали. Это просто оскорбление!

Много говорилось про уход фанатов. Тут моя позиция такая: они имеют на это право. Потому что полиция решила устроить показательные акции, просто выдёргивая по одному человеку. Надо раньше думать и работать как следует, а не заниматься показухой! Неслучайно начинание «Фратрии» фанатами всех клубов поддержано.

Да, я против того, как они гнобили Глушакова и Кононова. Против того, как фанаты «Спартака» выступают против Дзюбы. Как и против заявлений Артёма, сказавшего про «фашистов». Но болельщики и фанаты имеют право выражать мнение. И с ним надо считаться.

А возвращаясь к чествованию ветеранов… Когда мы прошли круг почёта, к нам подскочили Ананидзе и Ещенко, пожали руки. А мимо прошли Шюррле, Тедеско… Они не знают, что это за толпа прошла по полю. Как не хотят знать нас Федун, Михайлов, Цорн. Безразличие к нам, к ромбу, к игре. Да и к себе. Какие руководители, такой и футбольный клуб», — написал Ловчев на своей странице в «Фейсбуке».

Любопытно, что при этом коллеги сделали на матче фотографию, на которой Ловчев запечатлён обнимающимся с главным тренером «Спартака» Доменико Тедеско.

Ловчев и Тедеско на матче «Спартак» — «Ростов» Фото: Александр Мысякин, Sport24