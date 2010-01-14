Кравец: прошлые сборы с Газзаевым запомнились нагрузками

Нападающий киевского «Динамо» Артём Кравец рассказал, как провёл свой отпуск, и поделился ожиданиями от предстоящих сборов.

«Вернулся из отпуска с хорошим настроением. Чувствую себя отдохнувшим, теперь буду готовиться к новым свершениям. Отдыхал на Мальдивах, на пару дней ездил в Дубаи, а также побывал дома в Днепродзержинске. На Мальдивских островах был уже не первый раз, туда многие из наших ребят ездили, понравилась местная живность, красивые рыбы. В принципе, отдохнул хорошо, я доволен.

Знаю ли я, чего ожидать от предстоящих сборов? Да, мы уже готовились к сезону с Газзаевым, в прошлый раз запомнились приличные нагрузки на сборах. К ним нужно готовиться и этой зимой», — приводит слова форварда официальный сайт киевского клуба.