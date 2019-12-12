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Гендиректор «Авангарда» прокомментировал массовый уход игроков и будущее клуба

Гендиректор «Авангарда» прокомментировал массовый уход игроков и будущее клуба
Футбол / ФНЛ - Первый дивизион 0

Генеральный директор курского «Авангарда» Дмитрий Извеков высказался о массовом уходе игроков. Ранее «Чемпионат» сообщал, что из-за потолка зарплат клуб покинул уже четвёртый футболист.

«Не совсем корректно говорить о потолке зарплат. Есть понятие средних величин. При проведении переговоров мы честно говорим игрокам, что клуб не может обслуживать тот уровень зарплат, который у них есть в настоящий момент. Если у футболистов есть предложения, конечно, мы их отпустим. Нужно придерживаться соотношения «цена — качество». Объём зарплат в нашем клубе немного перегрет. В настоящий момент ещё с несколькими игроками ведутся переговоры об изменении условий. Нет ли страха, что игроки продолжат покидать клуб? Всегда можно договориться.

Конечно, неприятно было терять Минаева. Он лучший бомбардир и воспитанник нашего клуба. Но игрок идёт, к примеру, на повышение, а мы понимаем, что не сможем предложить ему большего.

Мы не собираемся вылетать из ФНЛ. Игроки и болельщики хотят, чтобы клуб играл в ФНЛ. Ротация — типичное явление для футбола. Сегодня мы работаем над составом, которому предстоит сражаться после зимнего перерыва. Мне непонятен тот ажиотаж, который происходит вокруг клуба. Кажется, это интерес определённой группы людей. Возможно, чтобы поднять цены на тех ребят, с которыми они работают», — сказал Извеков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Лавровой.

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