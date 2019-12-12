Гризманн: я ушёл из «Атлетико» не ради трофеев
Французский нападающий Антуан Гризманн рассказал, что он перешёл из «Атлетико» в «Барселону» не ради трофеев.
«Я ушёл из „Атлетико“ не ради победы в Лиге чемпионов и выигрыша трофеев. Я перешёл в „Барселону“, чтобы освоить новый стиль игры, новую философию. „Атлетико“ в любом сезоне может выиграть Лигу чемпионов и чемпионат Испании», — приводит слова Гризманна Marca.
Гризманн перешёл в «Барселону» из мадридского «Атлетико» в летнее трансферное окно за € 120 млн. В нынешнем сезоне 28-летний французский форвард принял участие в 14 матчах чемпионата Испании (13 — в основном составе), в которых стал автором пяти забитых мячей, а также отдал четыре результативные передачи. Контракт игрока с «Барселоной» действует до лета 2024 года.
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