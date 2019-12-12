Бартомеу: матч с «Реалом» будет сыгран 18 декабря. Больше переносов не будет

Президент «Барселоны» Хосеп Мария Бартомеу заявил, что матч чемпионата Испании с мадридским «Реалом» состоится 18 декабря и больше не будет переноситься на другую дату.

«Класико» будет сыграно и больше никуда переноситься не будет. Мы должны провести матч. Мы в сложной ситуации, но это совместимо с футболом. На матче будет спокойно. Мы несём ответственность за безопасность. Фанаты могут прийти с семьёй и друзьями. «Класико» будет праздником спорта и спокойствия», — приводит слова Бартомеу Marca.

Изначально матч должен был состояться в октябре, но был перенесён из-за протестов в Каталонии.

«Барселона», набрав 34 очка, лидирует в турнирной таблице испанского национального чемпионата. «Реал» (34) — на втором месте.