Бартомеу: матч с «Реалом» будет сыгран 18 декабря. Больше переносов не будет
Президент «Барселоны» Хосеп Мария Бартомеу заявил, что матч чемпионата Испании с мадридским «Реалом» состоится 18 декабря и больше не будет переноситься на другую дату.
«Класико» будет сыграно и больше никуда переноситься не будет. Мы должны провести матч. Мы в сложной ситуации, но это совместимо с футболом. На матче будет спокойно. Мы несём ответственность за безопасность. Фанаты могут прийти с семьёй и друзьями. «Класико» будет праздником спорта и спокойствия», — приводит слова Бартомеу Marca.
Изначально матч должен был состояться в октябре, но был перенесён из-за протестов в Каталонии.
«Барселона», набрав 34 очка, лидирует в турнирной таблице испанского национального чемпионата. «Реал» (34) — на втором месте.
Полиция выступила против проведения матча «Барселона» — «Реал» 18 декабря
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