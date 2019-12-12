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«Хетафе» — «Краснодар»: составы команд на матч 6-го тура Лиги Европы

«Хетафе» — «Краснодар»: составы команд на матч 6-го тура Лиги Европы
Футбол / Лига Европы 0

Тренерские штабы «Хетафе» и «Краснодара» определились со стартовыми составами на матч заключительного, 6-го тура группового турнира Лиги Европы.

«Хетафе»: Сория, Ньом, Кабрера, Дьене, Суарес, Кукурелья, Хасон, Максимович, Арамбарри, Мата, Анхель.

Запасные: Чичисола, Гонсалес, Оливера, Тимор, Кенеди, Портильо, Молина.

«Краснодар»: Крицюк, Мартынович, Петров, Рамирес, Спаич, Вандерсон, Газинский, де Вильена, Берг, Сулейманов, Игнатьев.

Запасные: Сафонов, Скопинцев, Камболов, Намли, Ольссон, Стоцкий, Уткин.

Встреча состоится в Хетафе на стадионе «Колисеум Альфонсо Перес» сегодня, 12 декабря, стартовый свисток прозвучит в 20:55 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Хетафе» — «Краснодар».

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Правда, «Краснодару» он забил дважды, даже выйдя с первых минут.
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