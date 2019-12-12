Карпин вместе с женой побывал в ресторане повара Salt Bae

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин вместе с женой Дарьей побывал в ресторане турецкого повара Нусрета Гёкче по прозвищу Salt Bae в Майами.



«Несмотря на нашу пузатость, от мяса, приготовленного Нусретом, мы не могли отказаться», – написал Карпин в своём «инстаграме».

В комментариях к посту наставник поделился мнением о мясе, а также сообщил, что не заказывал золотой стейк: «Мясо, честно, супер! Золотой стейк — дорого очень. Не платят же, наскребли на перелёт, а теперь экономим».

Карпин и Дарья состоят в браке с июня 2017 года. В сентябре 2018 года у них родилась дочь Даша. В данный момент пара ждёт ещё одного ребёнка.

Карпин ранее был женат дважды. От предыдущих браков у него есть две дочери, а ещё одна девочка была рождена вне брака.