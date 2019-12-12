Французский полузащитник флорентийской «Фиорентины» Франк Рибери перенесёт операцию на лодыжке, сообщается на официальном сайте клуба.

Футболист восстанавливается после разрыва медиальной коллатеральной связки правой лодыжки. Консервативное лечение не принесло результата, поэтому хавбеку придётся лечь под нож. Сроки восстановления игрока не называются.

Рибери перешёл в «Фиорентину» в летнее трансферное окно из «Баварии» на правах свободного агента. В нынешнем сезоне 36-летний француз принял участие в 11 матчах итальянского национального чемпионата (девять — в основном составе), в которых стал автором двух голов и отдал две результативные передачи. Контракт полузащитника с флорентийским клубом действителен до лета 2021 года.