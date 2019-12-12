Источник: ЦСКА отказался выкупать Сантоса у «Васко да Гама»

Руководство московского ЦСКА приняло решение не выкупать полузащитника Лукаса Сантоса за € 4,8 млн у бразильского клуба «Васко да Гама», сообщает журналист Фелипе Шмидт на своей странице в «Твиттере».

Есть вероятность, что ЦСКА в ближайшее зимнее трансферное окно снова попытается заполучить Сантоса. Ранее сообщалось, что «армейцы» хотят продлить аренду 20-летнего игрока, но президент «Васко да Гама» настаивает на выкупе.

Лукас перешёл в ЦСКА в сентябре 2019 года. В нынешнем сезоне бразилец принял участие в пяти матчах за «армейцев» во всех турнирах.

ЦСКА занимает четвёртое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. В 19 встречах московская команда набрала 34 очка (10 побед, 4 ничьи, 5 поражений).