Источник: ЦСКА отказался выкупать Сантоса у «Васко да Гама»
Руководство московского ЦСКА приняло решение не выкупать полузащитника Лукаса Сантоса за € 4,8 млн у бразильского клуба «Васко да Гама», сообщает журналист Фелипе Шмидт на своей странице в «Твиттере».
Есть вероятность, что ЦСКА в ближайшее зимнее трансферное окно снова попытается заполучить Сантоса. Ранее сообщалось, что «армейцы» хотят продлить аренду 20-летнего игрока, но президент «Васко да Гама» настаивает на выкупе.
Лукас перешёл в ЦСКА в сентябре 2019 года. В нынешнем сезоне бразилец принял участие в пяти матчах за «армейцев» во всех турнирах.
ЦСКА занимает четвёртое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. В 19 встречах московская команда набрала 34 очка (10 побед, 4 ничьи, 5 поражений).
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Расспросили его, нормально ли бить болельщиков за мат и что он имел в виду в нашумевшем интервью.
- 12 декабря 2019
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