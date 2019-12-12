Эшли Коул: за «Золотой мяч» пока могут бороться только Месси и Роналду

Бывший защитник лондонских «Арсенала» и «Челси» Эшли Коул считает, что нападающий туринского «Ювентуса» Криштиану Роналду и форвард каталонской «Барселоны» Лионель Месси всё ещё являются лучшими футболистами в мире.

«Защитнику трудно выиграть «Золотой мяч». Конечно, люди хотят, чтобы не только игроки атаки получали должное внимание за свои заслуги, но, если честно, за эту награду пока могут бороться только Месси и Роналду.

То, что Лионель делает неделю за неделей, ненормально. Такая же ситуация и с Криштиану. Не удивился, что в этом году Месси получил «Золотой мяч», но хочется, чтобы однажды этот приз достался защитнику», — сказал Коул в интервью Omnisport.

Месси является обладателем шести «Золотых мячей». Этот показатель является рекордным в истории футбола. В активе Роналду пять «Золотых мячей».