Эшли Коул: за «Золотой мяч» пока могут бороться только Месси и Роналду

Бывший защитник лондонских «Арсенала» и «Челси» Эшли Коул считает, что нападающий туринского «Ювентуса» Криштиану Роналду и форвард каталонской «Барселоны» Лионель Месси всё ещё являются лучшими футболистами в мире.
«Защитнику трудно выиграть «Золотой мяч». Конечно, люди хотят, чтобы не только игроки атаки получали должное внимание за свои заслуги, но, если честно, за эту награду пока могут бороться только Месси и Роналду.
То, что Лионель делает неделю за неделей, ненормально. Такая же ситуация и с Криштиану. Не удивился, что в этом году Месси получил «Золотой мяч», но хочется, чтобы однажды этот приз достался защитнику», — сказал Коул в интервью Omnisport.
Месси является обладателем шести «Золотых мячей». Этот показатель является рекордным в истории футбола. В активе Роналду пять «Золотых мячей».
- 12 декабря 2019
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