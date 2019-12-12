Карвахаль: хочу поехать на «Камп Ноу» и обыграть «Барселону»

Защитник «Реала» Даниэль Карвахаль поделился ожиданиями от перенесённого матча 10-го тура чемпионата Испании с «Барселоной».

«Мы не переживаем по поводу безопасности и сохраняем спокойствие. Надеюсь, мы получим максимальные гарантии. Будем играть там, где скажут. Сейчас мы сосредоточены на матче с „Валенсией“, за который дадут такие же три очка, как и за встречу с „Барселоной“.

У нас будет меньше отдыха, чем у «Барселоны», перед «класико», учитывая также, что мы проведём такую сложную встречу на «Месталье». Но стараюсь не думать об этом. Хочу поехать на «Камп Ноу» и обыграть «Барселону». Остальное меня не волнует", — приводит слова Карвахаля Marca.

Матч «Барселона» — «Реал» состоится 18 декабря. Начало встречи — в 22:00 мск.