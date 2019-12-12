Быстров: Ари специально удалился с «Базелем». Сейчас лежит на пляже и загорает

Бывший полузащитник «Краснодара» Владимир Быстров выразил мнение, что нападающий «быков» Ари заработал удаление в матче 5-го тура группового этапа Лиги Европы с «Базелем» (1:0), чтобы пропустить встречу 6-го тура, с «Хетафе» (в данный момент счёт 0:0, перерыв).
«Это самострел. Команда выигрывала — 1:0, побежала подавать угловой, а он бьёт соперника в лицо. Он сделал это специально. Просто не хотел лететь с командой на матч с «Хетафе». Сейчас спокойно лежит на пляже у себя в Бразилии, загорает. Вот и всё.
Не знаю, был ли Ари как-то наказан. Это не в первый раз, поэтому он позволяет себе так делать. Пока такие футболисты будут находиться в командах, такие команды не будут ничего выигрывать. Это вносит разлад в коллектив, когда руководство никак не реагирует", — приводит слова Быстрова «Матч ТВ».
- 12 декабря 2019
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