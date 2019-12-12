«Эспаньол» — ЦСКА: составы команд на матч 6-го тура Лиги Европы

Стали известны стартовые составы барселонского «Эспаньола» и московского ЦСКА на матч заключительного, 6-го тура группового турнира Лиги Европы.

«Эспаньол»: Прието, Х. Лопес, Авила, Налдо, Л. Лопес, Педроса, Пьятти, Лосано, Итурраспе, Феррейра, Кампусано



Запасные: Д. Лопес, Калеро, Коршья, Вила Гранеро, У Лэй, Кальери



ЦСКА: Помазун, Карпов, Фернандес, Магнуссон, Дивеев, Кучаев, Бистрович, Обляков, Влашич, Ахметов, Чалов



Запасные: Тороп, Гогуа, Набабкин, Щенников, Бийол, Дзагоев, Сигурдссон

Матч «Эспаньол» — ЦСКА состоится сегодня, 12 декабря. Встреча пройдёт в Барселоне на стадионе «Мунисипаль де ла Вия Феррия». «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Эспаньол» — ЦСКА. Начало встречи — в 23:00 мск.