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«Эспаньол» — ЦСКА: составы команд на матч 6-го тура Лиги Европы

«Эспаньол» — ЦСКА: составы команд на матч 6-го тура Лиги Европы
Футбол / Лига Европы 0

Стали известны стартовые составы барселонского «Эспаньола» и московского ЦСКА на матч заключительного, 6-го тура группового турнира Лиги Европы.

«Эспаньол»: Прието, Х. Лопес, Авила, Налдо, Л. Лопес, Педроса, Пьятти, Лосано, Итурраспе, Феррейра, Кампусано

Запасные: Д. Лопес, Калеро, Коршья, Вила Гранеро, У Лэй, Кальери

ЦСКА: Помазун, Карпов, Фернандес, Магнуссон, Дивеев, Кучаев, Бистрович, Обляков, Влашич, Ахметов, Чалов

Запасные: Тороп, Гогуа, Набабкин, Щенников, Бийол, Дзагоев, Сигурдссон

Матч «Эспаньол» — ЦСКА состоится сегодня, 12 декабря. Встреча пройдёт в Барселоне на стадионе «Мунисипаль де ла Вия Феррия». «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Эспаньол» — ЦСКА. Начало встречи — в 23:00 мск.

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