Вермален: Месси сделал меня более сильным игроком
Бывший защитник «Барселоны» Томас Вермален поделился мнением об аргентинском нападающем «Барселоны» Лионеле Месси.
«Очень рад, что получил возможность поиграть вместе с одним из лучших футболистов в истории. Месси сделал меня более сильным игроком. Это невероятный опыт. В конце концов он стал моим партнёром по команде, хотя я всегда считал его большой звездой.
Будучи в «Барселоне», я порой удивлялся тому, что он вытворял на тренировках и в матчах. Видеть то, что он делает с мячом, — прекрасный опыт", — приводит слова Вермалена Goal.
34-летний Вермален выступал за «Барселону» с 2014 по 2019 год. В составе каталонского клуба он четыре раза становился чемпионом Испании, а также выиграл Лигу чемпионов.
- 12 декабря 2019
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