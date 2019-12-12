Вермален: Месси сделал меня более сильным игроком

Бывший защитник «Барселоны» Томас Вермален поделился мнением об аргентинском нападающем «Барселоны» Лионеле Месси.

«Очень рад, что получил возможность поиграть вместе с одним из лучших футболистов в истории. Месси сделал меня более сильным игроком. Это невероятный опыт. В конце концов он стал моим партнёром по команде, хотя я всегда считал его большой звездой.

Будучи в «Барселоне», я порой удивлялся тому, что он вытворял на тренировках и в матчах. Видеть то, что он делает с мячом, — прекрасный опыт", — приводит слова Вермалена Goal.

34-летний Вермален выступал за «Барселону» с 2014 по 2019 год. В составе каталонского клуба он четыре раза становился чемпионом Испании, а также выиграл Лигу чемпионов.