«Хетафе» — «Краснодар»: хозяева забили два гола за две минуты

Защитник «Хетафе» Леандро Кабрера открыл счёт в домашнем матче заключительного, 6-го тура группового этапа Лиги Европы с «Краснодаром». 28-летний уругвайский футболист отличился на 76-й минуте с передачи нападающего Хайме Маты.

Спустя две минуты преимущество испанской команды упрочил форвард Хорхе Молина. Голевой пас в актив записал защитник Аллан-Ромео Ньом.

Встреча сейчас проходит в Хетафе на стадионе «Колисеум Альфонсо Перес». К 80-й минуте счёт 2:0 в пользу хозяев. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Хетафе» — «Краснодар».

В случае поражения или ничьей «Краснодар» завершит выступления в Лиге Европы.

Посмотреть турнирную таблицу Лиги Европы сезона-2019/20 можно на «Чемпионате».