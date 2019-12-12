«Хетафе» — «Краснодар»: хозяева забили два гола за две минуты
Защитник «Хетафе» Леандро Кабрера открыл счёт в домашнем матче заключительного, 6-го тура группового этапа Лиги Европы с «Краснодаром». 28-летний уругвайский футболист отличился на 76-й минуте с передачи нападающего Хайме Маты.
Спустя две минуты преимущество испанской команды упрочил форвард Хорхе Молина. Голевой пас в актив записал защитник Аллан-Ромео Ньом.
Встреча сейчас проходит в Хетафе на стадионе «Колисеум Альфонсо Перес». К 80-й минуте счёт 2:0 в пользу хозяев. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Хетафе» — «Краснодар».
В случае поражения или ничьей «Краснодар» завершит выступления в Лиге Европы.
Посмотреть турнирную таблицу Лиги Европы сезона-2019/20 можно на «Чемпионате».
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- 12 декабря 2019
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