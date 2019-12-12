ЛАСК разгромил «Спортинг», ПСВ сыграл вничью с «Русенборгом»

В матче 6-го тура группового этапа Лиги Европы в группе D ЛАСК разгромил лиссабонский «Спортинг» со счётом 3:0. Встреча состоялась в Линце на стадионе «Линцер». Обслуживала матч шотландская бригада арбитров во главе с Уильямом Колламом. Ему ассистировали Фрэнсис Коннор и Дэвид Макгичи.

Счёт был открыт на 23-й минуте. Автором забитого мяча стал Гернот Траунер, ему ассистировал Петер Михорль. На 38-й минуте хозяева увеличили разрыв в счёте благодаря голу Жоау Клаусса Де Мелло. В концовке матча счёт до крупного довёл Марко Рагуц с передачи Джеймса Холланда.

В другом матче группы ПСВ и «Русенборг» сыграли вничью — 1:1.

ЛАСК, набрав 13 очков, занял первое место в группе. «Спортинг» (12) вышел в плей-офф со второго места в группе. ПСВ (8) и «Русенборг» (1) завершили выступления в еврокубках.

В группе Е ЧФР выиграл у «Селтика» (2:0), «Ренн» — у «Лацио» (2:0).

«Селтик», набрав 13 очков, занял первое место в группе. «ЧФР» (12) вышел в плей-офф со второго места в группе. «Лацио» (6) и «Ренн» (4) завершили выступления в еврокубках.