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ЛАСК разгромил «Спортинг», ПСВ сыграл вничью с «Русенборгом»

ЛАСК разгромил «Спортинг», ПСВ сыграл вничью с «Русенборгом»
Футбол / Лига Европы 0

В матче 6-го тура группового этапа Лиги Европы в группе D ЛАСК разгромил лиссабонский «Спортинг» со счётом 3:0. Встреча состоялась в Линце на стадионе «Линцер». Обслуживала матч шотландская бригада арбитров во главе с Уильямом Колламом. Ему ассистировали Фрэнсис Коннор и Дэвид Макгичи.

Счёт был открыт на 23-й минуте. Автором забитого мяча стал Гернот Траунер, ему ассистировал Петер Михорль. На 38-й минуте хозяева увеличили разрыв в счёте благодаря голу Жоау Клаусса Де Мелло. В концовке матча счёт до крупного довёл Марко Рагуц с передачи Джеймса Холланда.

В другом матче группы ПСВ и «Русенборг» сыграли вничью — 1:1.

ЛАСК, набрав 13 очков, занял первое место в группе. «Спортинг» (12) вышел в плей-офф со второго места в группе. ПСВ (8) и «Русенборг» (1) завершили выступления в еврокубках.

В группе Е ЧФР выиграл у «Селтика» (2:0), «Ренн» — у «Лацио» (2:0).

«Селтик», набрав 13 очков, занял первое место в группе. «ЧФР» (12) вышел в плей-офф со второго места в группе. «Лацио» (6) и «Ренн» (4) завершили выступления в еврокубках.

Лига Европы. Группа E. 6-й тур
12 декабря 2019, четверг. 20:55 МСК
Ренн
Ренн, Франция
Окончен
2 : 0
Лацио
Рим, Италия
1:0 Ньяньон – 30'   2:0 Ньяньон – 87'
Лига Европы. Группа E. 6-й тур
12 декабря 2019, четверг. 20:55 МСК
ЧФР Клуж
Клуж-Напока, Румыния
Окончен
2 : 0
Селтик
Глазго, Шотландия
1:0 Буркэ – 48'   2:0 Джокович – 70'
Лига Европы. Группа D. 6-й тур
12 декабря 2019, четверг. 20:55 МСК
ЛАСК
Линц, Австрия
Окончен
3 : 0
Спортинг
Лиссабон, Португалия
1:0 Траунер – 23'   2:0 Де Мелло – 38' (пен)   3:0 Рагуц – 90+3'
Удаления: нет / Рибейро – 34'
Лига Европы. Группа D. 6-й тур
12 декабря 2019, четверг. 20:55 МСК
ПСВ Эйндховен
Эйндховен, Нидерланды
Окончен
1 : 1
Русенборг
Тронхейм, Норвегия
0:1 Хелланн – 22'   1:1 Ихаттарен – 63'
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