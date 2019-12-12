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Киевское «Динамо» вылетело из Лиги Европы, сыграв вничью с «Лугано»

Киевское «Динамо» вылетело из Лиги Европы, сыграв вничью с «Лугано»
Футбол / Лига Европы 0

В матче заключительного, 6-го тура группового этапа Лиги Европы киевское «Динамо» принимало швейцарский клуб «Лугано». Встреча прошла в Киеве на стадионе «НСК Олимпийский» и завершилась со счётом 1:1.

Автором первого гола стал полузащитник «Лугано» Марко Араторе, отправивший мяч в ворота «Динамо» на 45-й минуте после передачи нападающего Николы Даль Монте. В компенсированное время ко второму тайму счёт сравнял хавбек киевлян Виктор Цыганков, которому ассистировал полузащитник Георгий Цитаишвили.

В другом матче группы B «Копенгаген» на своём поле уступил «Мальмё» — 0:1. Таким образом, в плей-офф Лиги Европы вышли «Мальмё» и «Копенгаген», а «Динамо» и «Лугано» покинули турнир.

Результаты других встреч 6-го тура Лиги Европы

АПОЭЛ — «Севилья» — 1:0

«Карабах» — «Дюделанж» — 1:1

Лига Европы. Группа B. 6-й тур
12 декабря 2019, четверг. 20:55 МСК
Динамо К
Киев, Украина
Окончен
1 : 1
Лугано
Лугано, Швейцария
0:1 Араторе – 45'   1:1 Цыганков – 90+4'
Лига Европы. Группа B. 6-й тур
12 декабря 2019, четверг. 20:55 МСК
Копенгаген
Копенгаген, Дания
Окончен
0 : 1
Мальмё
Мальмё, Швеция
0:1 Папаяннопулос – 77' (автогол)
Лига Европы. Группа A. 6-й тур
12 декабря 2019, четверг. 20:55 МСК
АПОЭЛ
Никосия, Кипр
Окончен
1 : 0
Севилья
Севилья, Испания
1:0 Савич – 61'
Лига Европы. Группа A. 6-й тур
12 декабря 2019, четверг. 20:55 МСК
Карабах
Агдам, Азербайджан
Окончен
1 : 1
Дюделанж
Дюделанж, Люксембург
0:1 Бугрен – 63'   1:1 Гейе – 90+1'
Удаления: Гараев – 46' / нет
Все российские клубы вылетели из еврокубков
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