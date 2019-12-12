Киевское «Динамо» вылетело из Лиги Европы, сыграв вничью с «Лугано»

В матче заключительного, 6-го тура группового этапа Лиги Европы киевское «Динамо» принимало швейцарский клуб «Лугано». Встреча прошла в Киеве на стадионе «НСК Олимпийский» и завершилась со счётом 1:1.
Автором первого гола стал полузащитник «Лугано» Марко Араторе, отправивший мяч в ворота «Динамо» на 45-й минуте после передачи нападающего Николы Даль Монте. В компенсированное время ко второму тайму счёт сравнял хавбек киевлян Виктор Цыганков, которому ассистировал полузащитник Георгий Цитаишвили.
В другом матче группы B «Копенгаген» на своём поле уступил «Мальмё» — 0:1. Таким образом, в плей-офф Лиги Европы вышли «Мальмё» и «Копенгаген», а «Динамо» и «Лугано» покинули турнир.
Результаты других встреч 6-го тура Лиги Европы
АПОЭЛ — «Севилья» — 1:0
«Карабах» — «Дюделанж» — 1:1
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