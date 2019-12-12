Впервые с сезона-2001/02 ни один российский клуб не вышел в плей-офф еврокубков

«Краснодар» потерпел поражение со счётом 0:3 в выездном матче заключительного, шестого тура группового этапа Лиги Европы с «Хетафе». «Быки» финишировали третьими в группе C и покинули турнир.

«Краснодар» оставался единственным российским клубом, который до сегодняшнего дня сохранял шансы на выход в плей-офф еврокубка. Ранее из Лиги чемпионов вылетели московский «Локомотив» и санкт-петербургский «Зенит», а из Лиги Европы — столичный ЦСКА.

Подобная ситуация произошла впервые за 18 лет. Последний раз ни одна команда из России не сумела пробиться в плей-офф еврокубков в сезоне-2001/02.

Турнирная таблица Лиги Европы сезона-2019/20 доступна на «Чемпионате». Таблицу Лиги чемпионов можно посмотреть здесь.