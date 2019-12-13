Михайличенко — о вылете «Динамо» из Лиги Европы: виноваты все

Главный тренер киевского «Динамо» Алексей Михайличенко дал комментарий после домашнего матча заключительного, 6-го тура группового этапа Лиги Европы со швейцарским клубом «Лугано» (1:1). Бело-синие не сумели выйти в плей-офф турнира, финишировав на третьем месте в группе B.

«В том, что произошло, виноваты все. Я отвечаю за результат. Что касается сегодняшней игры, то мы подвели черту под нашим выступлением в еврокубках. Если анализировать наше выступление, то были и хорошие игры, но было допущено много ошибок, что не позволило нам достигать результата в определённых матчах, в том числе и в сегодняшнем.

Нельзя сказать, что мы не наиграли на победу. Но мы допускаем ошибки, пропускаем мячи и не можем забить сами — это проблема, которую нужно решать на тренировках и в работе.

Беседы с президентом ещё не было. Наши последние результаты — это очень неприятная ситуация. Однако, если сравнивать сегодняшнюю игру с матчем с «Зарёй», ситуация несколько иная. В том матче у нас многое не получалось в организации игры, это была моя ошибка. А сегодня нам не хватило реализации моментов и преимущества, которым мы владели. Мы пропустили после чуть ли не единственного момента у «Лугано». Нам не прощают ошибок, а мы прощаем очень многое», — цитирует Михайличенко пресс-служба «Динамо».