В матче заключительного, 6-го тура группового этапа Лиги Европы «Порту» принимал «Фейеноорд». Встреча состоялась в Порту на стадионе «Драгау» и завершилась со счётом 3:2 в пользу хозяев.
В составе «Порту» отличились хавбек Луис Диас и нападающий Тикиньо. Ещё один мяч в ворота нидерландской команды отправил защитник «Фейеноорда» Тирелл Маласиа (автогол). Авторами голов гостей стали защитник Эрик Фернандо Боттежин и форвард Сэм Ларссон.
В другом матче 6-го тура «Рейнджерс» принимал «Янг Бойз». Встреча прошла в Глазго на стадионе «Айброкс» и завершилась со счётом 1:1.
Автором первого мяча стал нападающий «Рейнджерс» Альфредо Морелос, отличившийся на 30-й минуте. В конце матча счёт сравнял защитник шотландского клуба Борна Баришич, забив в свои ворота.
«Порту» и «Рейнджерс» вышли в плей-офф Лиги Европы, а «Фейеноорд» и «Янг Бойз» покинули турнир.
Итоговая таблица группы G
1. «Порту» — 10 очков
2. «Рейнджерс» — 9
3. «Янг Бойз» — 8
4. «Фейеноорд» — 5.
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