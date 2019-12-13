Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

«Порту» и «Рейнджерс» вышли в плей-офф Лиги Европы

«Порту» и «Рейнджерс» вышли в плей-офф Лиги Европы
Футбол / Лига Европы 0

В матче заключительного, 6-го тура группового этапа Лиги Европы «Порту» принимал «Фейеноорд». Встреча состоялась в Порту на стадионе «Драгау» и завершилась со счётом 3:2 в пользу хозяев.

В составе «Порту» отличились хавбек Луис Диас и нападающий Тикиньо. Ещё один мяч в ворота нидерландской команды отправил защитник «Фейеноорда» Тирелл Маласиа (автогол). Авторами голов гостей стали защитник Эрик Фернандо Боттежин и форвард Сэм Ларссон.

В другом матче 6-го тура «Рейнджерс» принимал «Янг Бойз». Встреча прошла в Глазго на стадионе «Айброкс» и завершилась со счётом 1:1.

Автором первого мяча стал нападающий «Рейнджерс» Альфредо Морелос, отличившийся на 30-й минуте. В конце матча счёт сравнял защитник шотландского клуба Борна Баришич, забив в свои ворота.

«Порту» и «Рейнджерс» вышли в плей-офф Лиги Европы, а «Фейеноорд» и «Янг Бойз» покинули турнир.

Итоговая таблица группы G

1. «Порту» — 10 очков
2. «Рейнджерс» — 9
3. «Янг Бойз» — 8
4. «Фейеноорд» — 5.

Лига Европы. Группа G. 6-й тур
12 декабря 2019, четверг. 23:00 МСК
Порту
Порту, Португалия
Окончен
3 : 2
Фейеноорд
Роттердам, Нидерланды
1:0 Диас – 14'   2:0 Маласиа – 15' (автогол)   2:1 Боттежин – 19'   2:2 Ларссон – 22'   3:2 Тикиньо – 33'
Лига Европы. Группа G. 6-й тур
12 декабря 2019, четверг. 23:00 МСК
Рейнджерс
Глазго, Шотландия
Окончен
1 : 1
Янг Бойз
Берн, Швейцария
1:0 Морелос – 30'   1:1 Баришич – 89' (автогол)
Удаления: Джек – 90+3' / нет
И «Краснодар» отмучился. Весенних еврокубков у России не будет
Опять разгром. Теперь унижены «быки».
Комментарии (0)
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2019