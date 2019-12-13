«Эспаньол» — ЦСКА: Влашич открыл счёт

Хорватский полузащитник московского ЦСКА Никола Влашич открыл счёт в матче 6-го тура группового турнира Лиги Европы с барселонским «Эспаньолом» (в данный момент счёт 1:0, идёт 2-й тайм).

Влашич отличился на 84-й минуте. Обляков с левого фланга навесил во вратарскую, Сигурдссон не дотянулся головой, но Фернандес у другого края штрафной мяч подобрал, отыграл Влашичу, который развернулся и пробил точно в ближний угол ворот.

Матч «Эспаньол» — ЦСКА проходит в Барселоне на стадионе «Мунисипаль де ла Вия Феррия». «Чемпионат» проводит текстовую онлайн-трансляцию матча «Эспаньол» — ЦСКА. «Эспаньол» уже гарантировал себе выход в плей-офф, а ЦСКА при любом исходе матча финиширует на последнем, 4-м месте в турнирной таблице группы Н.