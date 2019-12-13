«Гент» обыграл «Александрию», «Вольфсбург» оказался сильнее «Сент-Этьена»

В матче заключительного, 6-го тура группового этапа Лиги Европы «Гент» принимал «Александрию». Встреча прошла в Генте на стадионе «Геламко Арена» и завершилась со счётом 2:1 в пользу хозяев.

В составе «Гента» дубль оформил нападающий Лоран Депуатр. Автором единственного гола украинского клуба стал защитник Денис Мирошниченко.

В другом матче 6-го тура «Вольфсбург» принимал «Сент-Этьен». Встреча состоялась в Вольфсбурге на стадионе «Фольксваген-Арена» и завершилась со счётом 1:0 в пользу хозяев.

Единственный мяч забил защитник «Вольфсбурга» Пауло Отавио на 52-й минуте.

«Гент» и «Вольфсбург» вышли в плей-офф Лиги Европы, а «Сент-Этьен» и «Александрия» покинули турнир.

Итоговая таблица группы I

1. «Гент» — 12 очков

2. «Вольфсбург» — 11

3. «Сент-Этьен» — 4

4. «Александрия» — 3.