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«Гент» обыграл «Александрию», «Вольфсбург» оказался сильнее «Сент-Этьена»

«Гент» обыграл «Александрию», «Вольфсбург» оказался сильнее «Сент-Этьена»
Футбол / Лига Европы 0

В матче заключительного, 6-го тура группового этапа Лиги Европы «Гент» принимал «Александрию». Встреча прошла в Генте на стадионе «Геламко Арена» и завершилась со счётом 2:1 в пользу хозяев.

В составе «Гента» дубль оформил нападающий Лоран Депуатр. Автором единственного гола украинского клуба стал защитник Денис Мирошниченко.

В другом матче 6-го тура «Вольфсбург» принимал «Сент-Этьен». Встреча состоялась в Вольфсбурге на стадионе «Фольксваген-Арена» и завершилась со счётом 1:0 в пользу хозяев.

Единственный мяч забил защитник «Вольфсбурга» Пауло Отавио на 52-й минуте.

«Гент» и «Вольфсбург» вышли в плей-офф Лиги Европы, а «Сент-Этьен» и «Александрия» покинули турнир.

Итоговая таблица группы I

1. «Гент» — 12 очков
2. «Вольфсбург» — 11
3. «Сент-Этьен» — 4
4. «Александрия» — 3.

Лига Европы. Группа I. 6-й тур
12 декабря 2019, четверг. 23:00 МСК
Гент
Гент, Бельгия
Окончен
2 : 1
Александрия
Александрия, Украина
1:0 Депуатр – 7'   2:0 Депуатр – 16'   2:1 Мирошниченко – 54'
Лига Европы. Группа I. 6-й тур
12 декабря 2019, четверг. 23:00 МСК
Вольфсбург
Вольфсбург, Германия
Окончен
1 : 0
Сент-Этьен
Сент-Этьен, Франция
1:0 Отавио – 52'
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