«Гент» обыграл «Александрию», «Вольфсбург» оказался сильнее «Сент-Этьена»

В матче заключительного, 6-го тура группового этапа Лиги Европы «Гент» принимал «Александрию». Встреча прошла в Генте на стадионе «Геламко Арена» и завершилась со счётом 2:1 в пользу хозяев.
В составе «Гента» дубль оформил нападающий Лоран Депуатр. Автором единственного гола украинского клуба стал защитник Денис Мирошниченко.
В другом матче 6-го тура «Вольфсбург» принимал «Сент-Этьен». Встреча состоялась в Вольфсбурге на стадионе «Фольксваген-Арена» и завершилась со счётом 1:0 в пользу хозяев.
Единственный мяч забил защитник «Вольфсбурга» Пауло Отавио на 52-й минуте.
«Гент» и «Вольфсбург» вышли в плей-офф Лиги Европы, а «Сент-Этьен» и «Александрия» покинули турнир.
Итоговая таблица группы I
1. «Гент» — 12 очков
2. «Вольфсбург» — 11
3. «Сент-Этьен» — 4
4. «Александрия» — 3.
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