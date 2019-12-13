Наезд Спаича на судью и роскошная шевелюра Кукурельи. Фото вылета «Краснодара»
12 декабря в Хетафе на стадионе «Колисеум Альфонсо Перес» в матче шестого тура группового этапа Лиги Европы «Краснодар» с разгромом проиграл «Хетафе» и завершил выступление в турнире. Встреча завершилась со счётом 3:0 в пользу хозяев поля.
В составе испанской команды по одному мячу забили защитник Леандро Кабрера, нападающий Хорхе Молина и хавбек Роберт Кенеди.
По итогам группового этапа Лиги Европы в плей-офф вышли «Базель» и «Хетафе», а «Краснодар» и «Трабзонспор» покинули турнир.
Итоговая таблица группы C
1. «Базель» — 13 очков
2. «Хетафе» — 12
3. «Краснодар» — 9
4. «Трабзонспор» — 1.
Лучшие кадры с матча «Хетафе» — «Краснодар» — в фоторепортаже специального фотокорреспондента «Чемпионата» Дмитрия Голубовича.
- 13 декабря 2019
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