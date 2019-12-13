Гончаренко – о дисквалификации: я не сдержался, хотя высказался в мягкой форме

Главный тренер московского ЦСКА Виктор Гончаренко прокомментировал свою трёхматчевую дисквалификацию за нецензурную брань в адрес арбитра, обслуживавшего матч 19-го тура Российской Премьер-Лиги ЦСКА — «Краснодар».

«Евгений Леннорович за себя сам ответит. А мне было предупреждение, я не сдержался, хотя высказался в более мягкой форме. Но такое количество ошибок в нашу сторону заставляет о чём-то думать, начинаешь реагировать. Я даже не понял, что опять ругался на судей», — передаёт слова Гончаренко корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

Напомним, после финального свистка Гончаренко подошёл к главному арбитру Василию Казарцеву и с использованием ненормативной лексики сказал, что он занимается не тем, чем нужно.

Таким образом, Гончаренко не сможет руководить командой в матчах с «Уралом» (1 марта, домашняя игра) и «Ростовом» (8 марта, выезд).