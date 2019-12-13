Гончаренко: надеемся, что Акинфеев будет играть как можно дольше

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко прокомментировал игру голкипера Ильи Помазуна в матче заключительного тура группового этапа Лиги Европы с «Эспаньолом» (1:0).

«Есть ли уверенность, что Помазун – тот, кто заменит Акинфеева после завершения карьеры? Давайте пока воздержимся от дифирамбов. Когда имеешь такую глыбу, как Акинфеев, которая столько лет защищает ворота, то это большое подспорье. Надеемся, что Акинфеев будет играть как можно дольше. Мы понимаем его роль, у Помазуна неблагодарная позиция, вратарь один, а, например, Облякова мы можем двигать на разные позиции. Желаем Игорю, чтобы он нас долго радовал игрой, а Помазун, что очень важно, растёт внутри. Это тоже хорошее подспорье», — передаёт слова Гончаренко корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

Турнирная таблица Лиги Европы сезона-2019/20