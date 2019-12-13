УЕФА определил номинантов на звание лучшего игрока недели в Лиге Европы

УЕФА назвал четырёх футболистов, которые претендуют на звание лучшего игрока недели в Лиге Европы по итогам заключительного тура группового этапа.

В число номинантов вошли: нападающий «Вулверхэмптона» Диогу Жота, форвард «Манчестер Юнайтед» Мэйсон Гринвуд, защитник «Ренна» Жорис Ньяньон и полузащитник «Арсенала» Букайо Сака.

Диогу Жота отметился хет-триком в матче с «Бешикташем» (4:0), Гринвуд сделал дубль в матче с «АЗ Алкмар» (4:0), Ньяньон отметился двумя голами во встрече с «Лацио» (2:0). В активе Сака гол в матче со «Стандардом» (2:0).

Проголосовать за лучшего игрока 6-го тура Лиги Европы можно на официальном сайте УЕФА.

В шестом туре группового этапа турнира «Краснодар» в гостях проиграл со счётом 3:0 в матче с «Хетафе», а ЦСКА в гостях обыграл «Эспаньол» (1:0).