Геркус: сейчас начнутся призывы вернуть «весну-осень» и отменить лимит

Бывший генеральный директор московского «Локомотива» Илья Геркус прокомментировал выступление российских клубов в еврокубках.

«Сейчас вместо того, чтобы заниматься тяжёлой кропотливой работой по развитию футбола, начнутся призывы вернуть «весну-осень», отменить лимит и прочее такое же. Истерика и подмена повестки», – написал Геркус в своём «твиттере».

В нынешнем сезоне ни один российский клуб не вышел в плей-офф еврокубков. Подобная ситуация произошла впервые за 18 лет. Последний раз ни одна команда из России не сумела пробиться в плей-офф еврокубков в сезоне-2001/02.

Напомним, «Зенит» и «Локомотив» заняли четвёртое место в своих группах в Лиге чемпионов, а ЦСКА в любом случае не поднимется выше 4-го места в своей группе в Лиге Европы. Кроме того, «Спартак» и тульский «Арсенал» не сумели преодолеть квалификационный этап Лиги Европы.

Турнирная таблица Лиги Европы сезона-2019/20 доступна на «Чемпионате». Таблицу Лиги чемпионов можно посмотреть здесь.