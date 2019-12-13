Чалов — о матче с «Эспаньолом»: ЦСКА нужно было раньше так играть

Нападающий ЦСКА Фёдор Чалов прокомментировал результат матча заключительного тура группового этапа Лиги Европы с «Эспаньолом» (1:0).

«Надо было раньше так играть. Хотели порадовать наших болельщиков в последней игре, чтобы с хорошим настроением могли уйти в отпуск. Конечно, хотелось больше забить, но главное, что добились победы», — сказал Чалов в эфире «Матч ТВ».

ЦСКА, набрав пять очков, финишировал на последнем, 4-м месте в группе H и завершил выступления в еврокубках. В плей-офф вышли «Эспаньол» (11) и «Лудогорец» (8). «Ференцварош» (7) завершил групповой этап на третьем месте.

Жеребьёвка стадии 1/16 финала состоится в ближайший понедельник, 16 декабря.

Турнирная таблица Лиги Европы сезона-2019/20