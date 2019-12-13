«Это уровень РПЛ». Бубнов — о выступлении российских клубов в еврокубках

Бывший игрок «Спартака» Александр Бубнов прокомментировал выступление российских клубов в еврокубках.
«Как определяется уровень чемпионата? Результатами его представителей в еврокубках. Наши клубы выступили максимально плохо — из шести участников ни один не добрался до весенних стадий… Вот такой и есть уровень РПЛ и местных команд.
Чтобы это изменить, нужно повышать свой уровень до европейского, а не довольствоваться домашними турнирами. Понятно, что никто в РПЛ не играет на скоростях, принятых в чемпионатах Испании, Англии или Германии. Но ничто не мешает нашим клубам ориентироваться на участников поздних стадий еврокубков и стремиться демонстрировать те же показатели у себя. В свое время Бесков показывал нам финалы еврокубков, расшифровывал ТТД участников, чтобы мы старались играть так же. И когда наши цифры приближались к их, результаты на международной арене были соответствующими. А внутри страны только киевское «Динамо» могло играть на таком уровне.
Что касается борьбы в чемпионате, то от вылета всех клубов она не особо изменится. Разве что конкуренты будут более свежими, играя в недельном цикле. И то это уже не касается чемпионской гонки — «Зенит» не растеряет добытое преимущество. А вот за тем, кому достанется второе место, наблюдать будет крайне интересно», — приводит слова Бубнова Sportbox.
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