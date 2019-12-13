Юнгберг: у «Арсенала» потрясающий характер

Исполняющий обязанности главного тренера лондонского «Арсенала» Фредрик Юнгберг подвёл итоги матча 6-го тура группового этапа Лиги Европы с льежским «Стандардом» (2:2).
«Хорошо сыграли, придерживались плана в первом тайме. У них не было ни одного удара в створ. К перерыву должны были вести в один или два гола. Соперник забил два гола после отскоков, за такое нельзя ругать футболистов. Матч закончился 2:2, но могли бы сделать 3:2. Но у меня была информация о счете в параллельной игре, поэтому мы не стали переусердствовать.
Очень хорошо, что мы заняли первое место в группе. «Арсенал» отлично стартовал, но затем имел некоторые проблемы. В последнее время мы сыграли много матчей, я хотел дать молодым шанс, нужно было ротировать состав.
Характер у команды потрясающий. Я действительно горжусь игроками. Это хорошо для нас в будущем. Они не останавливаются», — приводит слова Юнгберга Mirror.
После 6-го тура в группе F «Арсенал», набрав 11 очков, финишировал на 1-м месте, «Айнтрахт» (9) — на 2-м, «Стандард» (8) — на 3-м, «Витория Гимарайнш» (5) — на 4-м.
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