В «твиттере» «Истанбул Башакшехир» отреагировали на выход в плей-офф ЛЕ

«Истанбул Башакшехир» оригинально отреагировал на выход команды в плей-офф Лиги Европы, выложив в «твиттере» забавный ролик с совой, которая смеётся человеческим голосом.

До последнего тура сохранялась интрига в группе J и было неясно, какие команды выйдут в 1/16 финала. Турецкий клуб одержал волевую победу над мёнхенгладбахской «Боруссией» (2:1). Забив гол на 90-й минуте в матче с немецким клубом в гостях, «Истанбул Башакшехир» набрал 10 очков и занял первое место в группе. В параллельном матче группы J «Рома» сыграла вничью с «Вольфсбергом» и оформила себе выход в плей-офф со второго места.

В высшей лиге Турции «Истанбул Башакшехир» занимает 4-е место. Турецкая команда набрала 26 очков в 14 турах чемпионата.