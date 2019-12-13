Игбун: в России за пять лет ни разу не сталкивался с расизмом
Форвард московского «Динамо» Сильвестр Игбун сообщил, что в России ни разу не сталкивался с темой расизма.
«Люди в разговоре со мной часто называют Россию расистской страной. Но как я могу так сказать, если никогда не сталкивался здесь с расизмом? За пять лет — ни разу.
Знаю, что это происходит, в любой стране есть расисты. Вопрос в том, как футболисты на это реагируют. Кидают на поле банан или ухают — кто-то плачет и уходит с поля, а Дани Алвес съел банан и продолжил игру. Если я когда-то услышу оскорбления, не буду слушать — лучше делать свою работу», — приводит слова Игбуна Sport24.
Права на Игбуна принадлежат «Уфе». Нигерийский нападающий выступает за «Динамо» на правах аренды до конца сезона-2019/20.
Малком: в России я не видел ни одного случая проявления расизма
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