«Атлетико» поспорит с «Интером» за защитника «Челси» Алонсо

Испанский «Атлетико» включился в борьбу за крайнего защитника «Челси» Маркоса Алонсо. Как сообщает COPE, «матрасники» намерены арендовать 28-летнего футболиста с правом последующего выкупа — такая же схема была реализована при переходе из «Челси» в «Атлетико» Альваро Мораты.



Главным конкурентом испанцев в борьбе за Алонсо является миланский «Интер». Итальянский клуб тренирует Антонио Конте, под руководством которого Маркос заблистал в «Челси». При Фрэнке Лэмпарде Алонсо потерял место в стартовом составе.



Действующий контракт Алонсо с Челси рассчитан до лета 2023 года. В нынешнем сезоне футболист провёл за «Челси» 13 матчей, в которых отличился одним забитым мячом и двумя голевыми передачами.