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«Атлетико» поспорит с «Интером» за защитника «Челси» Алонсо

«Атлетико» поспорит с «Интером» за защитника «Челси» Алонсо
Футбол / Англия 0

Испанский «Атлетико» включился в борьбу за крайнего защитника «Челси» Маркоса Алонсо. Как сообщает COPE, «матрасники» намерены арендовать 28-летнего футболиста с правом последующего выкупа — такая же схема была реализована при переходе из «Челси» в «Атлетико» Альваро Мораты.

Главным конкурентом испанцев в борьбе за Алонсо является миланский «Интер». Итальянский клуб тренирует Антонио Конте, под руководством которого Маркос заблистал в «Челси». При Фрэнке Лэмпарде Алонсо потерял место в стартовом составе.

Действующий контракт Алонсо с Челси рассчитан до лета 2023 года. В нынешнем сезоне футболист провёл за «Челси» 13 матчей, в которых отличился одним забитым мячом и двумя голевыми передачами.

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