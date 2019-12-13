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Все английские клубы вышли в плей-офф еврокубков впервые с сезона-2008/09

Все английские клубы вышли в плей-офф еврокубков впервые с сезона-2008/09
Футбол / Лига чемпионов 0

Все английские клубы вышли в плей-офф еврокубковых соревнований впервые с сезона-2008/09. Об этом информирует портал Squawka.

Как сообщает источник, прошло более 10 лет с того момента, как все квалифицировавшиеся в еврокубки английские команды добились права участвовать в плей-офф соревнований. В Лигу чемпионов вышли «Ливерпуль» и «Манчестер Сити» с первого места в своих группах, «Тоттенхэм Хотспур» и «Челси» — со второго. В Лиге Европы «Арсенал» и «Манчестер Юнайтед» закончили групповой этап на первой строчке, «Вулверхэмптон» оформил путёвку в плей-офф со второго места.

Напомним, что в прошлом сезоне в обоих еврокубковых турнирах был сыгран английский финал. Жеребьёвка 1/8 финала Лиги чемпионов и 1/16 финала Лиги Европы состоится в понедельник, 16 декабря.

Стали известны все участники 1/16 финала плей-офф Лиги Европы
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