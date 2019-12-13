В «Манчестер Юнайтед» верят, что уже зимой смогут подписать Санчо

В «Манчестер Юнайтед» уверены, что смогут подписать полузащитника дортмундской «Боруссии» Джейдона Санчо уже зимой. Об этом сообщает Mirror.
Несмотря на то что на Санчо претендуют испанские гранды, а также «ПСЖ», ранее сообщалось, что именно «Манчестер Юнайтед» является фаворитом в борьбе за талантливого полузащитника. Как сообщает источник, «красные дьяволы» также претендуют на полузащитника «Тоттенхэм Хотспур» Кристиана Эриксена, но датчанин рассматривает вариант с переходом в один из испанских клубов.
Так как «Боруссия» Д оценивает англичанина в более чем € 100 млн, это сужает список потенциальных покупателей. Ранее была информация, что «Ливерпуль» согласовал трансфер нападающего «Ред Булл Зальцбург» Такуми Минамино, а «Манчестер Сити» отказался от трансфера 19-летнего игрока.
В нынешнем сезоне Джейдон Санчо принял участие в 12 матчах чемпионата Германии. 19-летний англичанин забил 7 голов и отметился 7 результативными передачами.
- 13 декабря 2019
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