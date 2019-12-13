Полузащитник «Вулверхэмптона» Жота оформил самый быстрый хет-трик в истории ЛЕ

Португальский футболист «Вулверхэмптона» Диегу Жота стал автором быстрейшего хет-трика в истории Лиги Европы. Его три мяча в ворота «Бешикташа» уложились в 9 минут и 39 секунд. Об этом сообщает Sporf в своём «твиттере».



Интересно, что сам Жота появился на поле за три минуты до своего первого забитого мяча. Также в промежутке между его вторым и третьим голами британский клуб забил ещё один мяч — отличился Леандер Дендокер.



По итогам группового этапа «Вулвз» пробились в плей-офф соревнований, заняв второе место в турнирной таблице своего квартета. Группу выиграла португальская «Брага», тогда как «Бешикташ», набрав лишь три очка, финишировал последним.

Напомним, ни один из российских клубов не сумел пробиться в плей-офф еврокубков. Это случилось впервые за 18 лет.