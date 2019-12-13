Лэмпард — о покупках «Челси» в январе: доволен своим составом

Главный тренер «Челси» Фрэнк Лэмпард оценил возможность приобретения новых игроков в январское трансферное окно.
«Я спокойно отношусь к предстоящему трансферному окну. Я хорошо знаю свою команду и доволен той атмосферой, которая сложилась в клубе сейчас. Мы развиваемся, и даже неудачи в последних матчах являются неотъемлемой частью этого процесса».
«Мы не будем стремиться приобретать игроков в январе только ради покупки. Если мы почувствуем необходимость в усилении и найдём подходящего клубу игрока, то обсудим этот вопрос с руководством и примем правильное решение».
«Повторюсь, я не вижу острой необходимости в зимних трансферах. Я доволен тем составом, который у меня есть, и не считаю, что мы должны спешить с покупками только из-за отмены бана. Мы просто должны продолжать работать», — приводит слова Лэмпарда официальный сайт клуба.
- 13 декабря 2019
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