Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

Лэмпард — о покупках «Челси» в январе: доволен своим составом

Лэмпард — о покупках «Челси» в январе: доволен своим составом
Футбол / Англия 0

Главный тренер «Челси» Фрэнк Лэмпард оценил возможность приобретения новых игроков в январское трансферное окно.

«Я спокойно отношусь к предстоящему трансферному окну. Я хорошо знаю свою команду и доволен той атмосферой, которая сложилась в клубе сейчас. Мы развиваемся, и даже неудачи в последних матчах являются неотъемлемой частью этого процесса».

«Мы не будем стремиться приобретать игроков в январе только ради покупки. Если мы почувствуем необходимость в усилении и найдём подходящего клубу игрока, то обсудим этот вопрос с руководством и примем правильное решение».

«Повторюсь, я не вижу острой необходимости в зимних трансферах. Я доволен тем составом, который у меня есть, и не считаю, что мы должны спешить с покупками только из-за отмены бана. Мы просто должны продолжать работать», — приводит слова Лэмпарда официальный сайт клуба.

С «Челси» сняли бан — зимой будут трансферы. Вариант с Чаловым тоже есть
Подробно разбираем позиции, которые требуют усиления.
Комментарии (0)
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2019