Сульшер: самое главное, что «МЮ» дал шанс молодым игрокам проявить себя

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Уле-Гуннар Сульшер прокомментировал выход команды в плей-офф Лиги Европы после победы над «АЗ Алкмар» (4:0).

«Было очень важно занять первое место в группе. Это означает, что ответный матч мы проведём дома, сыграем с несеяной командой. Но самое главное – мы дали игровую практику молодым футболистам. Это огромный опыт для игроков.



Игра во втором тайме важнее победы, потому что парни запомнят, какими разными бывают матчи. Когда выкладываешься на пять процентов больше и делаешь точнее передачи, команда работает лучше, продуктивнее и слаженнее. Сегодня всё сложилось для нас удачно», – приводит слова Сульшера официальный сайт «Манчестер Юнайтед».

Английский клуб занял первое место в группе L Лиги Европы, набрав в 6 турах 13 очков.