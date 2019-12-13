Сульшер: самое главное, что «МЮ» дал шанс молодым игрокам проявить себя

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Уле-Гуннар Сульшер прокомментировал выход команды в плей-офф Лиги Европы после победы над «АЗ Алкмар» (4:0).
«Было очень важно занять первое место в группе. Это означает, что ответный матч мы проведём дома, сыграем с несеяной командой. Но самое главное – мы дали игровую практику молодым футболистам. Это огромный опыт для игроков.
Игра во втором тайме важнее победы, потому что парни запомнят, какими разными бывают матчи. Когда выкладываешься на пять процентов больше и делаешь точнее передачи, команда работает лучше, продуктивнее и слаженнее. Сегодня всё сложилось для нас удачно», – приводит слова Сульшера официальный сайт «Манчестер Юнайтед».
Английский клуб занял первое место в группе L Лиги Европы, набрав в 6 турах 13 очков.
- 13 декабря 2019
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