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«Лестер» не будет продавать ведущих игроков в зимнее трансферное окно

«Лестер» не будет продавать ведущих игроков в зимнее трансферное окно
Футбол / Англия 0

Британский клуб «Лестер Сити», идущий вторым в турнирной таблице английской Премьер-лиги, не станет расставаться с лидерами в ближайшее трансферное окно. Об этом заявил главный тренер команды Брендан Роджерс.

«Мы категорически исключаем какие-либо продажи», — цитирует 46-летнего специалиста Sky Sports.

Стоит отметить, что пресса активно приписывает интерес британских грандов к защитнику «лис» Бену Чилвелу и полузащитнику Джеймсу Мэддисону.

По итогам 16 туров «Лестер» отстаёт от лидирующего в АПЛ «Ливерпуля» на 8 очков, опережая при этом «Манчестер Сити» и «Челси» на 6 и 9 очков соответственно.

В гонке бомбардиров лиги уверенно лидирует форвард «лис» Джейми Варди — на его счету 16 голов, при этом нападающий неизменно отличается в каждом из последних восьми матчей.

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