Тарханов – о еврокубковом сезоне российских команд: не позор, а приличный провал

Бывший футболист ЦСКА и сборной СССР Александр Тарханов прокомментировал выступление российских клубов в еврокубках.



«Наше выступление не стоит называть позором. Это был очень приличный провал. Мы в России перестали играть в футбол. Мы играем от обороны, и все восхваляются построениями в обороне, а все остальные играют в атаке. И даже оборона атакует. Нужно уметь и атаковать, и защищаться. Даже если вспоминать матч «Ред Булл Зальцбург» и «Ливерпуля» — интереснейший матч. Австрийцы были слабее, но они атаковали и создавали моменты.



Нужно, чтобы интересные игры были, а не садиться в оборону. Из-за оборонительного стиля нам сложно играть даже со средними европейскими командами. Взгляните, как играла «Славия». Они играли в атаку, и от этого шёл прогресс, игроки растут. А при нашем стиле игроки в лучшем случае останутся на своём уровне. Проигрывать можно по-разному. Можно проиграть, показав игру, а можно проиграть, отбиваясь. Мы в этом еврокубковом сезоне практически всегда отбивались.



Техническое оснащение у наших футболистов очень слабое. Для отечественного чемпионата этого достаточно, а для Европы нет. Системного провала нет. Уже намозолили, что нужно детей учить. В Лиге чемпионов играли и «Зенит», и «Локомотив», и наши мальчишки слабее тех, кто играет в «Бенфике» и «Атлетико». Они не могут начать атаку, контролировать мяч. Конечно, они отбиваются и борются, но нам не хватает техники – основы основ. Из-за этого мы слабо выглядим. Обработка мяча очень слабая. Они же не с другой планеты, тоже люди. В Европе это отрабатывается в детской школе, а у нас в ФНЛ доучиваются. У нас много борьбы в чемпионате. Они же ничего не успевают сделать – одна борьба. В России и играют в футбол три-четыре команды, а на остальные не интересно смотреть. Играют от обороны, лишь бы отбиться. У нас всё от усердия зависит больше, чем от таланта, а нужно именно талант развивать.



Очевидных причин провала нет. Российские клубы сильно уступают в классе. Например, в матче между «Локомотивом» и «Атлетико» нашим футболистам не давали головы поднять даже на долю секунды плюс жёсткий прессинг. Естественно, что когда мы получаем мяч — то плохо открываемся, то плохо подстраиваемся. Громкие победы – единичные. Мы обыгрывали «Реал», но никуда не вышли. Класс всё равно скажется. Мы можем начать групповой турнир очень хорошо, но в итоге из группы не выйти.

Не знаю, помогут ли реформы. 40 лет назад их уже принимали и до сих пор не выполнили. Нужно знать, чего мы хотим. Мы постоянно о чём-то говорим, но не выполняем. Идёт регресс, нужно не обсуждать, а делать. Немцы в своё время быстро приняли футбольные реформы, и стали входить в тройку на каждом крупном международном турнире. Французы тоже быстро приняли реформу футбольной подготовки детей», — сказал Тарханов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Глебом Ярославцевым.

Напомним, ни один из российских клубов не сумел пробиться в плей-офф еврокубков. Это случилось впервые за 18 лет.