Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

Клопп — лучший тренер ноября в английской Премьер-лиге

Клопп — лучший тренер ноября в английской Премьер-лиге
Футбол / Англия 0

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп был признан лучшим тренером месяца в чемпионате Англии. Об этом сообщает официальный сайт Премьер-лиги.

Одержав четыре победы в четырёх ноябрьских матчах, немецкий специалист выиграл эту награду в шестой раз в своей карьере в Премьер-лиге. «Ливерпуль» одержал победы над «Манчестер Сити», «Астон Виллой», «Кристал Пэлас» и «Брайтоном».

52-летний специалист выиграл борьбу у Нуну Эшпириту Санту («Вулверхэмптон»), Брендана Роджерса («Лестер») и Криса Уайлдера («Шеффилд Юнайтед»).

В настоящий момент «Ливерпуль» уверенно лидирует в турнирной таблице чемпионата Англии, набрав 46 очков в 16 матчах. Мерсисайдский клуб опережает ближайшего преследователя в лице «Лестера» на 8 очков, преимущество над «Манчестер Сити» — 14 пунктов.

«Ливерпуль» продлил контракт с Клоппом до 2024 года
Комментарии (0)
Читайте также
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2019