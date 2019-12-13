Клопп — лучший тренер ноября в английской Премьер-лиге

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп был признан лучшим тренером месяца в чемпионате Англии. Об этом сообщает официальный сайт Премьер-лиги.
Одержав четыре победы в четырёх ноябрьских матчах, немецкий специалист выиграл эту награду в шестой раз в своей карьере в Премьер-лиге. «Ливерпуль» одержал победы над «Манчестер Сити», «Астон Виллой», «Кристал Пэлас» и «Брайтоном».
52-летний специалист выиграл борьбу у Нуну Эшпириту Санту («Вулверхэмптон»), Брендана Роджерса («Лестер») и Криса Уайлдера («Шеффилд Юнайтед»).
В настоящий момент «Ливерпуль» уверенно лидирует в турнирной таблице чемпионата Англии, набрав 46 очков в 16 матчах. Мерсисайдский клуб опережает ближайшего преследователя в лице «Лестера» на 8 очков, преимущество над «Манчестер Сити» — 14 пунктов.
- 13 декабря 2019
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