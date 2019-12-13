Созин — о санкциях Гинеру: а что, многие хотели бы, чтобы его расстреляли?

Член комитета по этике РФС Андрей Созин прокомментировал решение решение о трёхмесячном отстранении от футбольной деятельности президента ЦСКА Евгения Гинера.



«Это было не так легко, как кажется. Потому что господин Гинер не тренер, не футболист и не массажист, мы не могли его отстранить от футбольной деятельности в плане игры в футбол. Он в первую очередь член исполкома, первый заместитель Александра Дюкова и руководитель финансового комитета — вот от какой деятельности его отстранили. Разве этого мало? Сейчас будет исполком, и он не будет участвовать в нём.



Слишком мягкое наказание? Где здесь логика? А что, многие хотели бы, чтобы его расстреляли или не дали бы финансировать ЦСКА? Мы же не кровожадные люди. Мне кажется, что это вполне адекватное решение на его эмоциональные слова. Поэтому не нужно искать здесь какого-то подвоха, что ему дали много, мало или наказание является не совсем жестким.



Мы чётко по регламенту выполнили свои полномочия. На мой взгляд, это вполне адекватное решение и единогласное решение комитета. Я не скажу, что это решение является очень мягким», — цитирует Созина Sport24.

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