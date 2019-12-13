ФИФА хочет взыскать с Блаттера и Платини более € 2 млн

ФИФА может обратиться в суд, чтобы взыскать более € 2 млн с бывшего президента организации Йозефа Блаттера и ранее возглавляющего УЕФА Мишеля Платини.

В 2015 году комитет ФИФА по этике принял решение об отстранении на восемь лет от футбольной деятельности бывшего главы УЕФА Мишеля Платини и президента ФИФА Йозефа Блаттера. Данное решение принято после расследования, в котором был обнаружен санкционированный Блаттером крупный денежный перевод — около € 2 млн — на имя Платини.

Комитет по управлению ФИФА единогласно одобрил рекомендацию вернуть деньги в срочном порядке, а также может потребовать вернуть проценты и дополнительные дисциплинарные расходы и штрафы. Судебное разбирательство ещё не началось, но, как сообщает источник, нет никаких предпосылок, что этого не произойдёт.

Сами Йозеф Блаттер и Мишель Платини отрицают какие-либо нарушения со своей стороны.