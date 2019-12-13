ФИФА хочет взыскать с Блаттера и Платини более € 2 млн

ФИФА может обратиться в суд, чтобы взыскать более € 2 млн с бывшего президента организации Йозефа Блаттера и ранее возглавляющего УЕФА Мишеля Платини.
В 2015 году комитет ФИФА по этике принял решение об отстранении на восемь лет от футбольной деятельности бывшего главы УЕФА Мишеля Платини и президента ФИФА Йозефа Блаттера. Данное решение принято после расследования, в котором был обнаружен санкционированный Блаттером крупный денежный перевод — около € 2 млн — на имя Платини.
Комитет по управлению ФИФА единогласно одобрил рекомендацию вернуть деньги в срочном порядке, а также может потребовать вернуть проценты и дополнительные дисциплинарные расходы и штрафы. Судебное разбирательство ещё не началось, но, как сообщает источник, нет никаких предпосылок, что этого не произойдёт.
Сами Йозеф Блаттер и Мишель Платини отрицают какие-либо нарушения со своей стороны.
- 13 декабря 2019
-
17:56
-
17:53
-
17:40
-
17:25
-
17:16
-
16:53
-
16:37
-
16:36
-
15:58
-
15:48
-
15:34
-
15:20
-
15:15
-
15:01
-
14:55
-
14:46
-
14:43
-
14:32
-
14:19
-
14:13
-
14:05
-
13:47
-
13:44
-
13:18
-
13:10
-
12:54
-
12:43
-
12:32
-
12:18
-
12:15
-
12:10
-
12:08
-
12:00
-
11:45
-
11:29