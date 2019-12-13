Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

«Крылья Советов» рассматривают кандидатуру Рахимова на место Божовича

«Крылья Советов» рассматривают кандидатуру Рахимова на место Божовича
Футбол / РПЛ 0

Бывший главный тренер «Ахмата» Рашид Рахимов является основным претендентом на пост главного тренера «Крыльев Советов» в случае увольнения Миодрага Божовича. Руководство рассматривает вариант с прекращением сотрудничества с черногорским специалистом по причине неудовлетворительных результатов, сообщает «Бизнес-Онлайн», тогда как источники «Чемпионата» подтверждают данную информацию.

Напомним, Рашид Рахимов начинал текущий сезон в качестве главного тренера «Ахмата». В конце сентября он подал в отставку со своего поста — клуб принял уход специалиста.

По итогам 19 туров Российской Премьер-Лиги «Крылья Советов» являются 15-й, предпоследней командой чемпионата. В 19 матчах команда набрала 18 очков и опережает лишь ФК «Сочи», у которого 15 набранных пунктов.

Комментарии (0)
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2019