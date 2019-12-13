«Крылья Советов» рассматривают кандидатуру Рахимова на место Божовича

Бывший главный тренер «Ахмата» Рашид Рахимов является основным претендентом на пост главного тренера «Крыльев Советов» в случае увольнения Миодрага Божовича. Руководство рассматривает вариант с прекращением сотрудничества с черногорским специалистом по причине неудовлетворительных результатов, сообщает «Бизнес-Онлайн», тогда как источники «Чемпионата» подтверждают данную информацию.
Напомним, Рашид Рахимов начинал текущий сезон в качестве главного тренера «Ахмата». В конце сентября он подал в отставку со своего поста — клуб принял уход специалиста.
По итогам 19 туров Российской Премьер-Лиги «Крылья Советов» являются 15-й, предпоследней командой чемпионата. В 19 матчах команда набрала 18 очков и опережает лишь ФК «Сочи», у которого 15 набранных пунктов.
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