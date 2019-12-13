Сульшер: «Манчестер Юнайтед» нужно приобрести двух или трёх футболистов
Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Уле-Гуннар Сульшер рассказал о задачах клуба на трансферном рынке.
«Мы стремимся укрепить многие позиции. Если вы сравните наш состав с другими командами, то заметите, что мы не сильно уступаем, но всё же нам нужны два или три футболиста для глубины, чтобы можно было проводить ротацию в течение долгого сезона. Посмотрим, кого мы сможем приобрести», — приводит слова норвежского специалиста Goal.
«Манчестер Юнайтед» занимает пятое место в турнирной таблице английской Премьер-лиги. В активе команды Сульшера 24 очка. «Красные дьяволы» также вышли в плей-офф Лиги Европы, финишировав первыми в группе L.
Календарь матчей АПЛ сезона-2019/20 можно посмотреть на «Чемпионате».
Сульшер – гений больших матчей. За 3 дня обыграл Моуринью и Гвардиолу
Зато проваливается против аутсайдеров.
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