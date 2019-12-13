Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

Сульшер: «Манчестер Юнайтед» нужно приобрести двух или трёх футболистов

Сульшер: «Манчестер Юнайтед» нужно приобрести двух или трёх футболистов
Футбол / Англия 0

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Уле-Гуннар Сульшер рассказал о задачах клуба на трансферном рынке.

«Мы стремимся укрепить многие позиции. Если вы сравните наш состав с другими командами, то заметите, что мы не сильно уступаем, но всё же нам нужны два или три футболиста для глубины, чтобы можно было проводить ротацию в течение долгого сезона. Посмотрим, кого мы сможем приобрести», — приводит слова норвежского специалиста Goal.

«Манчестер Юнайтед» занимает пятое место в турнирной таблице английской Премьер-лиги. В активе команды Сульшера 24 очка. «Красные дьяволы» также вышли в плей-офф Лиги Европы, финишировав первыми в группе L.

Календарь матчей АПЛ сезона-2019/20 можно посмотреть на «Чемпионате».

Сульшер – гений больших матчей. За 3 дня обыграл Моуринью и Гвардиолу
Зато проваливается против аутсайдеров.
Комментарии (0)
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2019