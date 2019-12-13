Соседка Роналду: Криштиану — идеальный сосед

Элизабет Борель, соседка форварда «Ювентуса» Криштиану Роналду, заявила, что проживание рядом звёздного футболиста не беспокоит её семью.

«Криштиану — идеальный сосед. Их никогда не слышно, они не проводят вечеринок. Никогда не видела, чтобы к ним часто ездили машины. Часто вижу его за рулем Rolls-Royce. Вижу, как он каждый день проезжает мимо моего дома с тонированными окнами. В его гараже также есть спортивные машины, к примеру, Lotus. У него также есть красивый крытый бассейн и небольшой ухоженный сад с яркими цветами. Часто вижу, как Криштиану-младший бродит со своим скейтбордом вверх и вниз по улице с телохранителями позади. Джорджине помогает няни», — цитирует Борель El Mundo Deportivo со ссылкой на Corriere della sera.