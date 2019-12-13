Моуринью: «Тоттенхэм» не должен занимать седьмое или восьмое место в АПЛ
Главный тренер лондонского «Тоттенхэм Хотспур» Жозе Моуринью высказался о месте команды в турнирной таблице английской Премьер-лиги.
«Мы знаем, чего заслуживаем. Конечно, наша команда не должна занимать место во второй половине турнирной таблицы. Мы даже не должны быть седьмыми или восьмыми, как это есть сейчас. Знаем, где должны быть, и верим, что в конце сезона будем там», — приводит слова португальского специалиста Sky Sports.
На этот момент «Тоттенхэм» занимает седьмое место в турнирной таблице чемпионата Англии. В 16 матчах «шпоры» набрали 23 очка.
В 17-м туре АПЛ команда Моуринью сыграет с «Вулверхэмптоном». Встреча состоится в Вулверхэмптоне на стадионе «Молине» 15 декабря, начало — в 17:00 мск.
Феллайни — о возможном переходе в «Тоттенхэм»: мне хорошо в Китае
- 13 декабря 2019
-
19:24
-
19:12
-
18:54
-
18:47
-
18:38
-
18:38
-
18:09
-
17:56
-
17:53
-
17:40
-
17:25
-
17:16
-
16:53
-
16:37
-
16:36
-
15:58
-
15:48
-
15:34
-
15:20
-
15:15
-
15:01
-
14:55
-
14:46
-
14:43
-
14:32
-
14:19
-
14:13
-
14:05
-
13:47
-
13:44
-
13:18
-
13:10
-
12:54
-
12:43
-
12:32
Партнерский контент