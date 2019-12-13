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Моуринью: «Тоттенхэм» не должен занимать седьмое или восьмое место в АПЛ

Моуринью: «Тоттенхэм» не должен занимать седьмое или восьмое место в АПЛ
Футбол / Англия 0

Главный тренер лондонского «Тоттенхэм Хотспур» Жозе Моуринью высказался о месте команды в турнирной таблице английской Премьер-лиги.

«Мы знаем, чего заслуживаем. Конечно, наша команда не должна занимать место во второй половине турнирной таблицы. Мы даже не должны быть седьмыми или восьмыми, как это есть сейчас. Знаем, где должны быть, и верим, что в конце сезона будем там», — приводит слова португальского специалиста Sky Sports.

На этот момент «Тоттенхэм» занимает седьмое место в турнирной таблице чемпионата Англии. В 16 матчах «шпоры» набрали 23 очка.

В 17-м туре АПЛ команда Моуринью сыграет с «Вулверхэмптоном». Встреча состоится в Вулверхэмптоне на стадионе «Молине» 15 декабря, начало — в 17:00 мск.

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