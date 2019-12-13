Неймар подал новый иск к «Барселоне»
Нападающий «Пари Сен-Жермен» Неймар снова подал в суд на каталонскую «Барселону», за которую он выступал с 2013 по 2017 год, сообщат El Mundo.
В новом иске 27-летний бразилец требует от сине-гранатовых € 3,5 млн в качестве невыплаченной заработной платы и бонуса за продление контракта. Футболист «ПСЖ» также обвинил президента «Барселоны» Хосепа Марию Бартомеу в «абсолютной недобросовестности».
Ранее Неймар обратился в суд, чтобы взыскать с «Барселоны» € 43,6 млн. Ходили слухи, что игрок согласился отозвать иск ради возвращения в каталонский клуб, но ожидаемый трансфер так и не состоялся.
В нынешнем сезоне Неймар забил 7 мячей и отдал 3 результативные передачи в 10 матчах за «ПСЖ» во всех турнирах.
Неймар: я счастлив в Париже
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