Неймар подал новый иск к «Барселоне»

Нападающий «Пари Сен-Жермен» Неймар снова подал в суд на каталонскую «Барселону», за которую он выступал с 2013 по 2017 год, сообщат El Mundo.

В новом иске 27-летний бразилец требует от сине-гранатовых € 3,5 млн в качестве невыплаченной заработной платы и бонуса за продление контракта. Футболист «ПСЖ» также обвинил президента «Барселоны» Хосепа Марию Бартомеу в «абсолютной недобросовестности».

Ранее Неймар обратился в суд, чтобы взыскать с «Барселоны» € 43,6 млн. Ходили слухи, что игрок согласился отозвать иск ради возвращения в каталонский клуб, но ожидаемый трансфер так и не состоялся.

В нынешнем сезоне Неймар забил 7 мячей и отдал 3 результативные передачи в 10 матчах за «ПСЖ» во всех турнирах.