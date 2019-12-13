Акинфеев: после матча с «Арсеналом» сказал ребятам, что пора взрослеть

Голкипер ЦСКА Игорь Акинфеев заявил, что «армейцам» необходимо качественное усиление, чтобы бороться за трофеи.

«Всегда буду вспоминать то время (когда начал играть за первую команду ЦСКА. — Прим. „Чемпионата“). Те команды были сильнее, объективно. Берёшь, открываешь клубный буклет: «Ага, трофеи, трофеи, трофеи». 15 лет — 20 титулов. Вот эти сегодняшние американские горки, если честно, мне уже поднадоели. Пять матчей выигрываешь, побеждаешь «Краснодар», «Локомотив», а потом — бац, и всё. Ребятам после матча с «Арсеналом» сказал: «Пора взрослеть». Я многое пережил с ЦСКА, одержал много больших побед, и мне не хочется опускаться до уровня середняка. Игра должна быть другая. Эмблема — в душе, но ты ждёшь феерии, хорошей игры. Хочется стабильности, прогресса. Думаю, эти слова дойдут до ребят. Если правильно распределять вещи в голове, всё будет хорошо. Нужно качественное усиление, чтобы конкурировать с другими командами, чтобы быть сильным европейским клубом, каким мы всегда были», — цитирует Акинфеева сайт болельщиков ЦСКА Red-Blue World.